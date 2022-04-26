Украинцы – настоящие хозяйственники. Чего только стоит использование обломка вражеской ракеты вместо мангала.

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Такой мангал хотят и в американском посольстве

В сети появился пост, в котором было показано, как российская ракета стала основой мангала для приготовления.

Только в Украине: превращаем российские бомбы в барбекю,

– говорится в публикации.

На фото, опубликованном в сети, можно увидеть, как на обломке вражеской ракеты стоит котелок. Рядом лежит доска с нарезанным салом, а сбоку от нее – бутылка с пивом. Прекрасный формат полевого обеда.



Мангал из вражеской ракеты понравился всем / Фото из твиттера Business Ukraine mag

Ею поделились в твиттере посольства США в Киеве. Сотрудники в шутку спросили, где они могут себе такой же мангал заказать.

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