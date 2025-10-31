Ушел оплеванный, – республиканец рассказал, как прошел визит Дмитриева в США
- Кирилл Дмитриев посетил США сразу после заявления Дональда Трампа о санкциях против российских энергетических компаний, но его встретили холодно.
- Визит Дмитриева считается неудачным, поскольку его встречи были с маловлиятельными лицами.
Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев 24 октября 2025 года приехал в США. Это произошло сразу после того, как Дональд Трамп заявил о санкциях против российских энергетических компаний. Американцы приняли его не слишком тепло.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Дмитриев приехал в США с шоколадом, где были написаны цитаты Владимира Путина. Это не сработало.
"Дмитриев ушел (со встречи с делегатами – 24 Канал) оплеванный. Это провал. Никто его не принял из влиятельных лиц", – сказал он.
Каким был визит Дмитриева в США?
Борис Пинкус считает, что все лица, с которыми удалось встретиться Дмитриеву, являются маргиналами в американском обществе.
Вот он (Дмитриев – 24 Канал) встретился со Стивом Уиткоффом. А где этот Уиткофф? Нет. Трамп его отбросил в сторону от войны в Украине, ведь он вел провальную политику,
– подчеркнул республиканец.
Поэтому, по его мнению, визит Дмитриева в США является неудачным. Он мог еще больше разрушить отношения двух стран.
Интересно. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал, что визит Дмитриева в США вызвал раздражение в Вашингтоне. По его словам, главный переговорщик Путина заявил, что американские санкции не работают и могут повысить цены на нефть, чем вызвал возмущение. Загородний добавил, что попытки Дмитриева убедить американцев в бессилии санкций выглядели бессмысленно.
Кроме того, в США стремятся предоставить России статус спонсора терроризма.
Какие последствия визита Дмитриева в США?
После санкций США, главный переговорщик России Дмитриев заявил, что есть возможность дипломатического решения российско-украинской войны. Однако не обошлось без нескольких условий, при которых Кремль будет готов пойти на это.
Министр финансов Скотт Бессент отреагировал на слова Дмитриева, подчеркнув, что американские санкции против России не могут навредить экономике США. Он считает, что визит путинского переговорщика является попыткой добиться их отмены.
Дмитриев думает, что Россия и США стали ближе к дипломатическому завершению ближе к дипломатическому завершению войны в Украине. Он отметил, что боевые действия могут завершиться в течение года.