Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев 24 октября 2025 года приехал в США. Это произошло сразу после того, как Дональд Трамп заявил о санкциях против российских энергетических компаний. Американцы приняли его не слишком тепло.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что Дмитриев приехал в США с шоколадом, где были написаны цитаты Владимира Путина. Это не сработало.

"Дмитриев ушел (со встречи с делегатами – 24 Канал) оплеванный. Это провал. Никто его не принял из влиятельных лиц", – сказал он.

Каким был визит Дмитриева в США?

Борис Пинкус считает, что все лица, с которыми удалось встретиться Дмитриеву, являются маргиналами в американском обществе.

Вот он (Дмитриев – 24 Канал) встретился со Стивом Уиткоффом. А где этот Уиткофф? Нет. Трамп его отбросил в сторону от войны в Украине, ведь он вел провальную политику,

– подчеркнул республиканец.

Поэтому, по его мнению, визит Дмитриева в США является неудачным. Он мог еще больше разрушить отношения двух стран.

Интересно. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал, что визит Дмитриева в США вызвал раздражение в Вашингтоне. По его словам, главный переговорщик Путина заявил, что американские санкции не работают и могут повысить цены на нефть, чем вызвал возмущение. Загородний добавил, что попытки Дмитриева убедить американцев в бессилии санкций выглядели бессмысленно.

Кроме того, в США стремятся предоставить России статус спонсора терроризма.

Какие последствия визита Дмитриева в США?