Пішов обпльований, – республіканець розповів, як пройшов візит Дмитрієва у США
- Кирило Дмитрієв відвідав США одразу після заяви Дональда Трампа про санкції проти російських енергетичних компаній, але його зустріли холодно.
- Візит Дмитрієва вважається невдалим, оскільки його зустрічі були з маловпливовими особами.
Головний перемовник Кремля Кирило Дмитрієв 24 жовтня 2025 року приїхав до США. Це сталось одразу після того, як Дональд Трамп заявив про санкції проти російських енергетичних компаній. Американці прийняли його не надто тепло.
Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що Дмитрієв приїхав до США із шоколадом, де були написані цитати Володимира Путіна. Це не спрацювало.
"Дмитрієв пішов (із зустрічі з делегатами – 24 Канал) обпльований. Це провал. Ніхто його не прийняв із впливових осіб", – сказав він.
Яким був візит Дмитрієва у США?
Борис Пінкус вважає, що всі особи, з якими вдалось зустрітись Дмитрієву, є маргіналами в американському суспільстві.
От він (Дмитрієв – 24 Канал) зустрівся зі Стівом Віткоффом. А де цей Віткофф? Немає. Трамп його відкинув в бік від війни в Україні, адже він вів провальну політику,
– підкреслив республіканець.
Тому, на його думку, візит Дмитрієва до США є невдалим. Він міг ще більше зруйнувати відносини двох країн.
Цікаво. Політтехнолог Тарас Загородній розповів, що візит Дмитрієва до США спричинив роздратування у Вашингтоні. За його словами, головний перемовник Путіна заявив, що американські санкції не працюють і можуть підвищити ціни на нафту, чим викликав обурення. Загородній додав, що спроби Дмитрієва переконати американців у безсиллі санкцій виглядали безглуздо.
Крім того, у США прагнуть надати Росії статус спонсора тероризму.
Які наслідки візиту Дмитрієва у США?
Після санкцій США, головний перемовник Росії Дмитрієв заявив, що є можливість дипломатичного вирішення російсько-української війни. Однак не обійшлося без кількох умов, за яких Кремль буде готовий піти на це.
Міністр фінансів Скотт Бессент відреагував на слова Дмитрієва, підкресливши, що американські санкції проти Росії не можуть нашкодити економіці США. Він вважає, що візит путінського перемовника є спробую домогтися їх скасування.
Дмитрієв думає, що Росія та США стали ближчими до дипломатичного завершення війни в Україні. Він зазначив, що бойові дії можуть завершитися протягом року.