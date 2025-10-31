Головний перемовник Кремля Кирило Дмитрієв 24 жовтня 2025 року приїхав до США. Це сталось одразу після того, як Дональд Трамп заявив про санкції проти російських енергетичних компаній. Американці прийняли його не надто тепло.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що Дмитрієв приїхав до США із шоколадом, де були написані цитати Володимира Путіна. Це не спрацювало.

"Дмитрієв пішов (із зустрічі з делегатами – 24 Канал) обпльований. Це провал. Ніхто його не прийняв із впливових осіб", – сказав він.

Яким був візит Дмитрієва у США?

Борис Пінкус вважає, що всі особи, з якими вдалось зустрітись Дмитрієву, є маргіналами в американському суспільстві.

От він (Дмитрієв – 24 Канал) зустрівся зі Стівом Віткоффом. А де цей Віткофф? Немає. Трамп його відкинув в бік від війни в Україні, адже він вів провальну політику,

– підкреслив республіканець.

Тому, на його думку, візит Дмитрієва до США є невдалим. Він міг ще більше зруйнувати відносини двох країн.

Цікаво. Політтехнолог Тарас Загородній розповів, що візит Дмитрієва до США спричинив роздратування у Вашингтоні. За його словами, головний перемовник Путіна заявив, що американські санкції не працюють і можуть підвищити ціни на нафту, чим викликав обурення. Загородній додав, що спроби Дмитрієва переконати американців у безсиллі санкцій виглядали безглуздо.

Крім того, у США прагнуть надати Росії статус спонсора тероризму.

