Согласно постановлению Кабинета министров, юноши, которым исполняется 17 лет, должны стать на учет призывников с 1 января по 31 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Александра Федиенко.

Читайте также В Раде рассказали, сколько людей мобилизуют в Украине ежемесячно

Как изменилась система воинского учета?

25 сентября Кабинет Министров Украины принял постановление №1203, которым внес изменения в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно нововведениям, мужчины 25 – 60 лет, которые не состоят на учете, автоматически вносятся в реестр по данным из других государственных систем.

Есть еще нюансы. Все указанные категории берутся на учет без медосмотра, то есть без направления на военно-врачебную комиссию (ВВК),

– добавил нардеп.

Стоит также отметить, что не подлежат учету, лица, отбывающие наказание или в отношении которых применены принудительные медицинские меры.

Важно! Согласно решению правительства, процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.

Мобилизация в Украине: последние новости