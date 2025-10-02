Згідно з постановою Кабінету міністрів, хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

Як змінилася система військового обліку?

25 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1203, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідно до нововведень, чоловіки 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр за даними з інших державних систем.

Є ще нюанси. Усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК),

– додав нардеп.

Варто також зазначити, що не підлягають обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи.

Важливо! Відповідно до рішення уряду, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

