Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік: який крайній термін
- Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня, згідно з постановою Кабінету міністрів.
- Чоловіки 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр без медогляду, на основі даних з державних систем.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.
Як змінилася система військового обліку?
25 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1203, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Відповідно до нововведень, чоловіки 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр за даними з інших державних систем.
Є ще нюанси. Усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК),
– додав нардеп.
Варто також зазначити, що не підлягають обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи.
Важливо! Відповідно до рішення уряду, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.
Мобілізація в Україні: останні новини
1 жовтня Уряд ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. За словами Дениса Шмигаля, цей процес спростили та пришвидшили.
Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
Міноборони також оголосило про запуск нової цифрової системи обліку військових "Імпульс". Вона дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперових документів.