2 жовтня, 12:34
Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік: який крайній термін

Поліна Буянова
Основні тези
  • Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня, згідно з постановою Кабінету міністрів.
  • Чоловіки 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр без медогляду, на основі даних з державних систем.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Олександра Федієнка.

Як змінилася система військового обліку?

25 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1203, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідно до нововведень, чоловіки 25 – 60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр за даними з інших державних систем.

Є ще нюанси. Усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), 
– додав нардеп.

Варто також зазначити, що не підлягають обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи.

Важливо! Відповідно до рішення уряду, процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Мобілізація в Україні: останні новини

  • 1 жовтня Уряд ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин. За словами Дениса Шмигаля, цей процес спростили та пришвидшили.
     

  • Згідно з новими правилами, розпорядження про переведення командир зобов'язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
     

  • Міноборони також оголосило про запуск нової цифрової системи обліку військових "Імпульс". Вона дозволяє швидко отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, формувати накази та звіти без паперових документів.