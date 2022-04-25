Соучастниками преступлений являются и лондонские юристы и банкиры, которые до сих пор предоставляют услуги олигархам из окружения Путина.

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В этом убежден советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он отметил, что неспособность крупных экономик Запада немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России неприемлема.

Киев знает обо всех, кто продолжает сотрудничество с Россией

Мы знаем название корабля, флаг, имя капитана, объем нефти, мы знаем, сколько денег было уплачено за эту нефть, порт назначения, компанию, которая продала страховку. Мы будем работать с этой информацией,

– заявил Устенко.

Он сказал, что тот, кто поставляет России кровавые деньги, которые идут на убийство украинцев и геноцид, является соучастником этих военных преступлений.

По словам Устенко, у Украины будет абсолютное право преследовать компании, что являются соучастниками военных преступлений.

Возможно, через год, может, через десять лет, но мы найдем всех соучастников этих преступлений,

– сказал советник президента.

По его оценкам, Москва получает около 1,4 миллиарда долларов в день от продажи энергоносителей, где большая часть средств поступает из Европы.

Представьте себе, сколько ракет и бомб можно купить за такие деньги,

– добавил советник.

Нужны самые жесткие санкции против России

Устенко призвал ввести еще более жесткие международные санкции против России, а также принять немедленные меры по направлению замороженных активов Центробанка России на покрытие насущных нужд Украины, в том числе на оборону и послевоенное восстановление.

Продажа замороженных активов, которые принадлежат подсанкционным олигархам, тоже должна быть начата как можно скорее. Вырученные средства следует немедленно передать на оборону Украины и послевоенное восстановление.

"Мы и победим, и восстановим нашу страну. На это нужны средства, и Россия должна компенсировать каждую гривну наших потерь", – подчеркнул он.

Устенко объяснил, что немедленное эмбарго на нефть вызовет краткосрочный рост цен на топливо, но впоследствии произойдет рыночная коррекция, поскольку увеличатся поставки из других стран.

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