Результаты анализов ждут 3 месяца

У 59-летнего Гафарова обострилась почечная болезнь. Мужчину постоянно беспокоят судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления.

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Ему трудно посещать судебные заседания, которые его истощают и требуют больше времени на восстановление,

– рассказала Людмила Денисова.

Однако руководство СИЗО №5, в котором находится Гафаров, игнорирует все обращения политзаключенного и медицинскую помощь мужчине никто не оказывает.

Без ответа остаются и письменные обращения относительно планового осмотра и обеспечения лекарствами. В ноябре 2021 года защита добилась, чтобы у Гафарова взяли анализы. Однако прошло 3 месяца, а о результатах не сообщили до сих пор. Хотя адвокаты обращались с таким требованием.

Такими действиями руководство СИЗО нарушило права удерживаемого на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, которые закреплены в международных документах.

Денисова обратилась к российской коллеге

Уполномоченная по правам человека призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову срочно провести полное медицинское обследование Гафарова и назначить дальнейшее лечение.

Денисова также обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию, чтобы заставить ее освободить всех политических пленников.

Обратите внимание! Джемиль Гафаров является фигурантом "второй симферопольской группы" по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир". Его арестовали 27 мая 2019 года. Теперь мужчину пытаются незаконно обвинить в участии в террористической организации. За это ему грозит 20 лет тюрьмы.

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме:

Состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта "второй симферопольской группы" по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова существенно ухудшилось. Ему трудно посещать судебные заседания, которые его истощают и требуют больше времени на восстановление.

У Джемиля Гафарова обострилась почечная болезнь, его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Однако, руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он содержится, игнорирует обращения политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи. Любые письменные обращения относительно планового осмотра и обеспечения лекарствами остаются без реагирования.

В ноябре 2021 года защита добилась, чтобы у Джемиля Гафарова взяли анализы, результаты которых до сих пор ему не сообщили несмотря на многочисленные обращения.

Своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Джемиля Гафарова на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленные статьей 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения.

Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, который незаконно содержится в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.