Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что по предварительным данным, пострадали 5 человек. Он также призвал всех сохранять спокойствие.

К теме Оккупанты ударили по Львову: просят не распространять фото и видео последствий

Взрывы во Львове

По состоянию на 17:50 известно, что произошло два ракетных удара в пределах Львова. При этом угроза ракетного удара все еще есть.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали пять человек. Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу,

– написал Козицкий.

В то же время добавил, что информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры, не подтвердилась.

Во Львовской ОВА просят оставаться в укрытиях и не ходить по улице.

Козицкий также напомнил, что нельзя распространять фото и видео случившегося, ведь эта информация может быть на руку противнику. Кроме того, он рекомендует не читать информацию в анонимных телеграм-каналах и не распространять ее.

Обратите внимание – Садовый об обстрелах во Львове 18 марта: смотрите видео