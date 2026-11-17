Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов. По его словам, на первый взгляд идея звучит логично. Если Россия атакует мосты, нужно задуматься о строительстве туннеля. Но не все так просто.

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Сколько времени потребуется на строительство туннеля?

В частности, в проекте заинтересованы американская компания Robbins и американо-канадская ABROOK Inc, которые якобы могут прокладывать туннели за 3–12 месяцев после согласования технических параметров.

Как подчеркнул Беспалов, строительство туннелей – чрезвычайно длительный процесс. Американцы не обещали построить туннель за такое время. Там указывают лишь, что их оборудование способно пройти путь этого туннеля за 3–12 месяцев.

При этом они еще не видели ни геологии, ни гидрогеологии. Ничего. Строительство такого туннеля, скорее всего, по среднемировым меркам займет где-то 5–10 лет. То есть в текущей ситуации оно вряд ли сможет нам помочь– отметил Беспалов.

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Сейчас важно не "рассредоточивать" ограниченные ресурсы инженеров на долгосрочные проекты. Нужно сконцентрировать интеллектуальные и финансовые ресурсы на том, что принесет пользу уже сейчас. Поэтому важно сосредоточиться на ремонте капитальных мостов.