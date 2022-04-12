Проще всего сказать, что в России у вас есть родственники

Информацию собрал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что в фильтрационных лагерях оккупанты дают украинцам множество документов на подпись.

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По прибытии на территорию государства-агрессора, по кремлевским законам, вы должны зарегистрироваться по месту жительства. Однако вы можете и не делать этого, потому что даже если не встанете на учет, сможете спокойно пересечь границу с любым дружественным к Украине государством. Русские вам не помешают.

Кроме того, в России украинцам дают 2 статуса – беженца, или человека, нуждающегося в "укрытии от войны". Убедите оккупантов, что у вас есть родственники или друзья в России и вы к ним едете. Так вы сможете не выбирать никакого статуса, а оставить документы при себе.

Если же оккупанты заставят вас выбрать статус, то заберут паспорт гражданина Украины. Вам выдадут справку, которая юридически привяжет вас в определенный регион и определенную работу. Статус будет действовать минимум год и в течение этого периода вы официально не сможете даже покинуть регион.

Теоретически вы в любое время по закону можете отказаться от статуса, а россияне обязаны выдать обратно паспорт. Но где Россия, а где законность. Поэтому, если вы примете статус, вернуться домой будет уже сложно,

– отметил Андрющенко.

Дорога домой

Если у вас есть биометрический паспорт, то при возвращении домой никаких проблем не должно быть. Однако если у вас есть только паспорт гражданина Украины, то здесь есть 2 варианта:

пересечь границу с Беларусью, для чего достаточно будет украинского паспорта. Дальше вам следует отправляться в Литву, ведь она с пониманием относится к украинцам и позволяет в крайней необходимости пересекать границу без загранпаспорта;

пересечь границу с Грузией. Для этого тоже достаточно украинского паспорта, но могут возникнуть определенные проблемы с последующим возвращением на Родину.

Чиновник отметил, что Украина прилагает все усилия, чтобы вернуть граждан домой.

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