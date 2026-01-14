Когда потепление может прийти в Украину: синоптик назвал сроки
- Морозная погода в Украине сохранится как минимум до конца второй декады января, с тенденцией к усилению сибирского антициклона.
- Возможное потепление может прийти в Украину не раньше 20 января, но это лишь предварительные оценки, которые могут измениться.
Морозная погода в Украине будет сохраняться еще в ближайшее время, впрочем специалисты уже называют ориентировочные сроки возможного ослабления холодов.
Соответствующую информацию рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".
Смотрите также Потепление уже близко: когда ослабнут морозы, и где отойдет холод
Когда морозы могут ослабнуть?
Виталий Постригань рассказал, что согласно предварительным прогностическим оценкам, холодная погода удержится в Украине как минимум до конца второй декады января. Ну а до того, по его словам, стоит ожидать морозные условия.
Уже сейчас прослеживается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет нам сухой, холодный континентальный воздух. Поэтому стоит ожидать умеренные, временами сильные морозы,
– пояснил он.
В то же время синоптик отметил, что пока это лишь предварительные прогностические оценки, которые в дальнейшем стоит будет уточнять. Поэтому, как отмечает эксперт, возможное потепление может прийти в Украину, однако не раньше, чем 20 января.
Что прогнозировали на эту неделю?
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что снег будет идти чуть ли не ежедневно, поэтому, по его словам, в течение недели 12 – 18 января по всей Украине ожидаются снегопады, которые местами будут чередоваться с дождем, а также метели.
В частности, отмечали, что 14 января на юге Украины и в Крыму ожидаются дожди вместе с небольшим снегом, другие области будут окутаны туманом с отложением изморози. В то же время на дорогах будет возникать гололедица.
Уже в конце текущей недели погода в Украине удивит незначительными сюрпризами. В некоторых областях предусматриваются ослабление морозов, температурные показатели вырастут на несколько градусов.