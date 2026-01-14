Коли потепління може прийти в Україну: синоптик назвав терміни
- Морозна погода в Україні збережеться щонайменше до кінця другої декади січня, з тенденцією до посилення сибірського антициклону.
- Можливе потепління може прийти до України не раніше 20 січня, але це лише попередні оцінки, які можуть змінитися.
Морозна погода в Україні зберігатиметься ще найближчим часом, утім фахівці вже називають орієнтовні терміни можливого послаблення холодів.
Відповідну інформацію розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".
Коли морози можуть послабшати?
Віталій Постригань розповів, що згідно з попередніми прогностичними оцінками, холодна погода утримається в Україні до щонайменше кінця другої декади січня. Ну а до того, за його словами, варто очікувати морозні умови.
Вже зараз прослідковується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе нам сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати на помірні, часом сильні морози,
– пояснив він.
Водночас синоптик зауважив, що поки це лише попередні прогностичні оцінки, які надалі варто буде уточнювати. Тож, як зазначає експерт, можливе потепління може прийти до України, проте не раніше, ніж 20 січня.
Що прогнозували на цей тиждень?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що сніг ітиме чи не щодня, тож, за його словами, протягом тижня 12 – 18 січня по всій Україні очікуються снігопади, які подекуди чергуватимуться з дощем, а також хуртовини.
Зокрема, зазначали, що 14 січня на півдні України та в Криму очікуються дощі разом із невеликим снігом, інші області будуть оповиті туманом із відкладенням паморозі. Водночас на дорогах виникатиме ожеледиця.
Вже наприкінці поточного тижня погода в Україні здивує незначними сюрпризами. У деяких областях передбачаються послаблення морозів, температурні показники зростуть на декілька градусів.