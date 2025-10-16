В Украину идет бабье лето: когда начнется и где ждать до +22
- Вскоре во многих регионах Украины значительно потеплеет.
- Так, в Украину идет бабье лето. Известна дата, когда начнется потепление
В Украине прогнозируют значительное потепление. Кое-где столбики термометров могут достичь до +22.
Об этом в комментарии Telegraf сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич, информирует 24 Канал.
Когда в Украину придет потепление?
По словам специалиста, уже на следующей неделе придет бабье лето. Потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны.
Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в это время температура воздуха днем будет +13 – +18 градусов.
Согласно словам синоптика, самым ярким бабье лето будет на Юге и в Закарпатской области. В этих регионах столбики термометров будут показывать до +20 – +22 градусов.
"Это будет классическое бабье лето, связано с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными – преимущественно на западе и иногда на севере", – рассказал синоптик.
Погода в Украине
Пока украинцы ждут бабье лето, которое придет ближе к следующим выходным, в эти выходные будет прохладная погода.
Отметим, что синоптики прогнозируют заморозки. Ночью 17 октября на востоке и юго-востоке будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.
До слова, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.