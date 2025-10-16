Укр Рус
16 жовтня, 13:31
2

В Україну йде бабине літо: коли почнеться і де чекати до +22

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Незабаром в Україні значно потепліє.
  • Так, в Україну йде бабине літо. Відома дата, коли почнеться потепління.

В Україні прогнозують значне потепління. Подекуди стовпчики термометрів можуть сягнути аж до +22.

Про це в коментарі Telegraf повідомив український синоптик Ігор Кібальчич, інформує 24 Канал.

Коли в Україну прийде потепління?

За словами фахівця, вже наступного тижня прийде бабине літо. Потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість регіонів країни.

Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13 – +18 градусів.

Відповідно до слів синоптика, найяскравішим бабине літо буде на Півдні та в Закарпатській області. У цих регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +20 – +22 градусів. 

"Це буде класичне бабине літо, пов'язане з надходженням теплого повітря з півдня та південно-західної Європи на фоні підвищеного атмосферного тиску. Опади будуть локальними – переважно на заході та інколи на півночі", – розповів синоптик.

Погода в Україні

  • Поки українці чекають на бабине літо, яке прийде ближче до наступних вихідних, цими вихідними буде прохолодна погода.

  • Зазначимо, що синоптики прогнозують заморозки. Вночі 17 жовтня на сході та південному сході будуть заморозки на поверхні грунту 0-3 градуси. 

  • До слова, 16 жовтня погоду в Україні формуватиме поле високого тиску, також територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не прогнозуються.