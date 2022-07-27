Военная контрразведка СБУ уничтожила вражескую технику

Контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном еще 3 российских Т-72 и 15 оккупантов. Эта операция была проведена прямо во время просмотра кино – захватчикам киносеанс не понравился. Оккупант-очевидец рассказал матери об этом событии. СБУ удалось перехватить разговор последнего.

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Мама, сегодня такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало… Ты скажи папе, чтобы он на счет войны отверг все эти мысли, потому что мы пи**ы получаем, мама,

– говорит российский солдат.

Как отметили в пресс-службе СБУ, нечего добавить о судьбе оккупантов – приехали в Украину, посмотрели кино, погибли… и сами попали в кинохронику ювелирной работы украинских специалистов.

СБУ уничтожила ударными дронами еще три российских Т-72: видео

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