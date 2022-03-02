Вооруженные силы Украины дают храбрый отпор российским оккупантам. Потери врага уже измеряются тысячами солдат и сотнями единиц боевой техники.

Кстати Офицеры убивают раненых, оставляют в поле и не говорят родным, – пленный об оккупантах

Новые потери врага

Силы оккупанта несут потери не только рядовых солдат. Командование врага также "выходит из строя" в боях с ВСУ.

В боях на Чернобыльском направлении нашим героям удалось ранить начальника штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа. Кроме того, в Северском операционном районе ранен или погиб командир 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.