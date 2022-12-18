За сутки количество захватчиков сократилось еще на 590 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

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танков – 2897;

боевых бронированных машин – 5963;

артиллерийских систем – 1948;

РСЗО – 410;

средств ПВО – 211;

самолетов – 281;

вертолетов – 264;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1649;

крылатых ракет – 653;

кораблей / катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4579;

специальной техники – 174.



Актуальные потери врага по состоянию на 18 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ​

По данным Генштаба ВСУ, больше потерь за минувшие сутки враг понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Заметим, что Бахмут оккупанты пытаются на протяжении нескольких месяцев захватить. Это им не удается, ведь наши защитники день и ночь отбивают атаки и заставляют россиян отступать, понеся потери.

Оккупанты продолжают наступать

По данным Генштаба ВСУ оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение на Лиманском направлении. Не оставляют попыток они наступать и на Авдеевском и Бахмутском.

Так, за прошедшие сутки зафиксировали атаки в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области. Все насилия врага наши военные пресекли и заставили его отступить.

К слову, за прошедшие сутки эффективно свою работу проделали также ракетные войска и артиллерия. Они поразили 8 районов скопления живой силы врага, 2 пункта управления, а также 4 склада с боеприпасами.

Заметим, что потери врага влияют на его моральное состояние. Так, оккупанты планируют на временно оккупированных территориях Запорожской области вводить круглосуточный комендантский час. Известно, что ограничения будут действовать с 25 декабря в Чернигове, а в Бердянске – с 30 декабря 2022 года по 3 января 2023 года.