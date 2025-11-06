Более 1100 оккупантов и 15 артиллерийских систем: потери врага на 6 ноября

Общие потери личного состава России уже превысили 1 147 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "У нас там целый взвод лежит": ГУР обнародовало жуткий перехват оккупантов

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно о российских неудачах на фронте в Украине вспомнил Дональд Трамп. Американский президент предположил, что страна-агрессор потеряла уже более 1 миллиона солдат.

В свою очередь британская разведка опубликовала другие данные. В отчете минобороны говорится об около 1 миллионе и 140 тысяч потерь в живой силе армии России.