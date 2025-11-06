Понад 1100 окупантів і 15 артилерійських систем: втрати ворога на 6 листопада

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 147 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:



Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно про російські невдачі на фронті в Україні згадав Дональд Трамп. Американський президент припустив, що країна-агресорка втратила вже понад 1 мільйон солдатів.

Натомість британська розвідка опублікувала інші дані. У звіті міноборони йдеться про близько 1 мільйон і 140 тисяч втрат у живій силі армії Росії.