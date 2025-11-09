Войска страны-террористки продолжают уменьшаться на фронте в Украине. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 970 оккупантов.

В целом войска России уменьшились уже на 1 151 070 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 9 ноября?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 151 070 (+970);

танков – 11 335 (+5);

боевых бронированных машин – 23 545 (+1);

артиллерийских систем – 34 340 (+19);

РСЗВ – 1538 (+0);

средств ПВО – 1239 (+0);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 368 (+440);

крылатых ракет – 3926 (+8);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 880 (+85);

специальной техники – 3993 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба

