Ще 970 окупантів і понад 550 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 9 листопада

Війська країни-терористки продовжують зменшуватися на фронті в Україні. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 970 окупантів.

Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 151 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 9 листопада?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 151 070 (+970);

танків – 11 335 (+5);

бойових броньованих машин – 23 545 (+1);

артилерійських систем – 34 340 (+19);

РСЗВ – 1538 (+0);

засобів ППО – 1239 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 368 (+440);

крилатих ракет – 3926 (+8);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 880 (+85);

спеціальної техніки – 3993 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу

Втрати ворога: останні новини