"Минус" более 2500 оккупантов и сотни единиц техники: какие потери понесла Россия по состоянию на 11 ноября

Втрати Росії на війні проти України / GettyImages
Российские войска продолжают нести потери на фронте благодаря действиям Сил обороны Украины. Только за последние сутки враг потерял еще 2 580 своих оккупантов.
Подробнее о потерях противника сообщил Генштаб ВСУ.
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Каковы потери россиян
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 614 180 (+2 580) человек;
- танков – 12 468 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 706 (+10);
- артиллерийских систем – 52 231 (+73);
- РСЗО – 2 266 (+0);
- средств ПВО – 1 756 (+2);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 604 910 (+1 559);
- наземных робототехнических комплексов – 3 122 (+5);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 173 526 (+513);
- специальной техники – 4 894 (+2);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Прогнозы
Напомним, накануне бойцы 412-й бригады Nemesis нанесла удар по дронопорту российских оккупантов, расположенному на территории Донецкого аэропорта. Для поражения пусковой базы военные использовали средства middle strike.
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