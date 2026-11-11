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"Минус" более 2500 оккупантов и сотни единиц техники: какие потери понесла Россия по состоянию на 11 ноября

Дария Черныш
Потери России в войне против Украины

Втрати Росії на війні проти України / GettyImages

Российские войска продолжают нести потери на фронте благодаря действиям Сил обороны Украины. Только за последние сутки враг потерял еще 2 580 своих оккупантов.

Подробнее о потерях противника сообщил Генштаб ВСУ.

 
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Каковы потери россиян

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 614 180 (+2 580) человек;
  • танков – 12 468 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 706 (+10);
  • артиллерийских систем – 52 231 (+73);
  • РСЗО – 2 266 (+0);
  • средств ПВО – 1 756 (+2);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 604 910 (+1 559);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 122 (+5);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 173 526 (+513);
  • специальной техники – 4 894 (+2);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).

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Потери армии России на войне / Генштаб ВСУ

Напомним, накануне бойцы 412-й бригады Nemesis нанесла удар по дронопорту российских оккупантов, расположенному на территории Донецкого аэропорта. Для поражения пусковой базы военные использовали средства middle strike.

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