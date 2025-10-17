Заметим, что на Покровском направлении продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины. В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах ВСУ уничтожают вояк вражеской армии, а в самом городе продолжается борьба с вражескими диверсионными группами, которые пытаются закрепиться в городе. В Генштабе отметили, что "подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии".