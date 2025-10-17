К слову, в НАТО озвучили потери России в бронетехнике за годы войны против Украины. Сейчас потери противника составляют от 4 000 до 9 000 танков и около 20 тысяч бронированных машин.
Минус сотни оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 17 октября
- За минувшие сутки потери российской армии составили 730 человек.
- С начала вторжения потери противника включают 11 266 танков, 23 394 боевых бронированных машин и 33 748 артиллерийских систем.
Силы обороны продолжают наносить вражеской армии Кремля потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери войска противника в личном составе составили 730 захватчиков.
Войско страны-агрессора также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 17 октября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 128 030 (+730) человек,
- танков – 11 266 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 394 (+10);
- артиллерийских систем – 33 748 (+35);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- средств ПВО – 1 228 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 71 025 (+588);
- крылатых ракет – 3 864 (+5);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 541 (+73);
- специальной техники – 3978 (+1).
Потери врага на 17 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Согласно утренней сводке Генштаба 16 октября, в целом за позапрошлые сутки потери российских захватчиков составили 1 080 человек.
Также оккупационное войско потеряло 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 416 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники.
Заметим, что на Покровском направлении продолжается оборонительная операция Сил обороны Украины. В окрестностях Покровска и в близлежащих населенных пунктах ВСУ уничтожают вояк вражеской армии, а в самом городе продолжается борьба с вражескими диверсионными группами, которые пытаются закрепиться в городе. В Генштабе отметили, что "подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии".
