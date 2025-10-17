До слова, в НАТО озвучили втрати Росії у бронетехніці за роки війни проти України. Наразі втрати противника становлять від 4 000 до 9 000 танків і близько 20 тисяч броньованих машин.
Мінус сотні окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 17 жовтня
- За минулу добу втрати російської армії склали 730 осіб.
- З початку вторгнення втрати противника включають 11 266 танків, 23 394 бойових броньованих машин та 33 748 артилерійських систем.
Сили оборони продовжують завдавати ворожій армії Кремля втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати війська противника в особовому складі склали 730 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 17 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 128 030 (+730) осіб,
- танків – 11 266 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 394 (+10);
- артилерійських систем – 33 748 (+35);
- РСЗВ – 1 520 (+0);
- засобів ППО – 1 228 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71 025 (+588);
- крилатих ракет – 3 864 (+5);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 541 (+73);
- спеціальної техніки – 3978 (+1).
Втрати ворога на 17 жовтня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Відповідно до ранкового зведення Генштабу 16 жовтня, загалом позаминулої доби втрати російських загарбників становили 1 080 осіб.
Також окупаційне військо втратило 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.
Зауважимо, що на Покровському напрямку триває оборонна операція Сил оборони України. На околицях Покровська та у прилеглих населених пунктах ЗСУ знищують вояк ворожої армії, а в самому місті продовжується боротьба з ворожими диверсійними групами, які намагаються закріпитися в місті. В Генштабі зазначили, що "підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для російської армії".
-