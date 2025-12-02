Более 1 100 захватчиков, артсистемы и десятки другой техники: потери врага на 2 декабря

Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1 110 солдат.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Подрыв двух танкеров "теневого флота" России был спецоперацией СБУ, – источники Какие потери врага на 2 декабря? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: Личного состава – около 1 175 030 (+1 110) человек,

танков – 11 387 (+0);

боевых бронированных машин – 23 679 (+1);

артиллерийских систем – 34 768 (+14);

РСЗО – 1 552 (+0);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 430 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51);

крылатых ракет – 4 024 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 68 641 (+58);

специальной техники – 4 011 (+1).

Потери врага на 2 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили танк, шесть боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 239 беспилотных летательных аппаратов и 71 единицу автомобильной техники оккупантов.

Недавно подразделения ВМС во взаимодействии с подразделениями ССО провели успешную операцию. Вследствие этого на аэродроме Саки был поражен командно-диспетчерский пункт управления россиян, места хранения ударных БпЛА "Орион" и несколько объектов ПВО, в частности ЗРК "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Также была поражена установка ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

Кроме этого, Силы беспилотных систем поразили 3 вражеские системы ПВО за 3 дня. Они попали сразу в 3 дорогостоящие ЗРК врага. Было поражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 миллионов долларов.