Понад 1 100 загарбників, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 2 грудня

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1 110 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Підрив двох танкерів "тіньового флоту" Росії був спецоперацією СБУ, – джерела Які втрати ворога на 2 грудня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: Особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб,

танків – 11 387 (+0);

бойових броньованих машин – 23 679 (+1);

артилерійських систем – 34 768 (+14);

РСЗВ – 1 552 (+0);

засобів ППО – 1 253 (+0);

літаків – 430 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51);

крилатих ракет – 4 024 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58);

спеціальної техніки – 4 011 (+1).

Втрати ворога на 2 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 239 безпілотних літальних апаратів та 71 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нещодавно підрозділи ВМС у взаємодії з підрозділами ССО провели успішну операцію. Внаслідок цього на аеродромі Саки було уражено командно-диспетчерський пункт управління росіян, місця зберігання ударних БпЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" та "Панцир-С1". Також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

Крім цього, Сили безпілотних систем уразили 3 ворожі системи ППО за 3 дні. Вони поцілили одразу в 3 дороговартісні ЗРК ворога. Було уражено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 мільйонів доларів.