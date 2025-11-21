Более 1000 захватчиков и сотни техники, среди которых артсистемы: потери врага на 21 ноября

Войско России также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 21 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, 2 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" продолжает методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе. В течение двух прошедших недель разведчики поразили: зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1"; командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400; радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".