21 листопада, 06:58
Понад 1000 загарбників та сотні техніки, серед яких артсистеми: втрати ворога на 21 листопада

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Загальні втрати Росії з початку вторгнення включають близько 1 163 170 солдатів та 11 357 танків.
  • За останню добу втрати серед особового складу ворога склали 1050 осіб, а також 65 одиниць автомобільної техніки і не тільки.

Сили оборони України продовжують завдавати ворожій армії Кремля втрат на полі бою. За минулу добу втрати загарбницьких сил в особовому складі склали 1 050 солдатів.

Військо Росії також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 21 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: 

  • Особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб,
  • танків – 11 357 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 600 (+3);
  • артилерійських систем – 34 550 (+20);
  • РСЗВ – 1 546 (+0);
  • засобів ППО – 1 247 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);
  • крилатих ракет – 3 981 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);
  • спеціальної техніки – 4 002 (+0). 


Втрати ворога на 21 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

  • Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".

  • До слова, також нещодавно Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили ворога.