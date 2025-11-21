Понад 1000 загарбників та сотні техніки, серед яких артсистеми: втрати ворога на 21 листопада

Сили оборони України продовжують завдавати ворожій армії Кремля втрат на полі бою. За минулу добу втрати загарбницьких сил в особовому складі склали 1 050 солдатів.

Військо Росії також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також ЗСУ зірвали прорив окупантів до Новопавлівки: ліквідовано російський десант Які втрати ворога на 21 листопада? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: Особового складу – близько 1 163 170 (+1 050) осіб,

танків – 11 357 (+0);

бойових броньованих машин – 23 600 (+3);

артилерійських систем – 34 550 (+20);

РСЗВ – 1 546 (+0);

засобів ППО – 1 247 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 620 (+150);

крилатих ракет – 3 981 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 768 (+65);

спеціальної техніки – 4 002 (+0).

Втрати ворога на 21 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 384 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 41 ракету, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" продовжує методично нищити російські системи ППО на Донбасі. Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили: зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1"; командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400; радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу "Бук-М3".

До слова, також нещодавно Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Рязанський", радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили ворога.