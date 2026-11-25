В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 643 580 человек, включая потери за предыдущие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 643 580 (+2 091) человек;

танков – 12 507 (+14);

боевых бронированных машин – 25 974 (+22);

артиллерийских систем – 52 801 (+15);

РСЗО – 2 301 (+0);

средств ПВО – 1 769 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 013 (+597);

наземных робототехнических комплексов – 3 220 (+3);

кораблей / катеров – 36 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 179 599 (+515);

специальной техники – 4 937 (+5);

крылатых ракет – 5 278 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

К слову, с начала 2026 года российская армия потеряла более 400 тысяч военных. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.