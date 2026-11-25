Потери России / Российские СМИ
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 2 091 оккупанта.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 643 580 человек, включая потери за предыдущие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 643 580 (+2 091) человек;
- танков – 12 507 (+14);
- боевых бронированных машин – 25 974 (+22);
- артиллерийских систем – 52 801 (+15);
- РСЗО – 2 301 (+0);
- средств ПВО – 1 769 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 013 (+597);
- наземных робототехнических комплексов – 3 220 (+3);
- кораблей / катеров – 36 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 179 599 (+515);
- специальной техники – 4 937 (+5);
- крылатых ракет – 5 278 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
К слову, с начала 2026 года российская армия потеряла более 400 тысяч военных. Это самый высокий показатель за все время полномасштабной войны и больше, чем потери противника за весь 2024 год.
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