Минус еще более 1000 воинов, танки и десятки единиц техники: потери врага на 28 сентября
- За последние сутки армия противника потеряла 1 110 солдат и 7 танков.
- Общие потери врага: 1 108 510 человек, 11 211 танков, 23 290 бронированных машин, 33 231 артиллерийская система.
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия противника потеряла на войне в Украине 1110 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 28 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- Личного состава – около 1 108 510 (+1110) человек,
- танков – 11 211 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 290 (+2);
- артиллерийских систем – 33 231 (+45);
- РСЗО – 1 503 (+1);
- средств ПВО – 1 223 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 64 385 (+454);
- крылатых ракет – 3747 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 040 (+131);
- специальной техники – 3 977 (+0).
Потери россиян: последние новости
Силы специальных операций уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады России. Это произошло 9 августа этого года на Курщине.
На днях, а именно 25 сентября, на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб.
К слову, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 362 беспилотные летательные аппараты, 91 единицу автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы оккупантов.