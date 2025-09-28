Мінус ще понад 1000 вояк, танки й десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 вересня
- За останню добу армія противника втратила 1 110 солдатів і 7 танків.
- Загальні втрати ворога: 1 108 510 осіб, 11 211 танків, 23 290 броньованих машин, 33 231 артилерійська система.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1110 солдатів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Росія витратила мільйони, але не отримала нічого, – Трамп закликав Путіна зупинитися
Які втрати ворога на 28 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 108 510 (+1110) осіб,
- танків – 11 211 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 290 (+2);
- артилерійських систем – 33 231 (+45);
- РСЗВ – 1 503 (+1);
- засобів ППО – 1 223 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 64 385 (+454);
- крилатих ракет – 3747 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 040 (+131);
- спеціальної техніки – 3 977 (+0).
Дивіться також Глибока засідка в тилу Росії: ССО показали відео знищення техніки ворога разом з екіпажем
Втрати росіян: останні новини
Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади Росії. Це сталося 9 серпня цього року на Курщині.
Днями, а саме 25 вересня, на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб.
До слова, втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 362 безпілотні літальні апарати, 91 одиницю автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.