Кроме этого, у противника есть еще потери среди важной для них техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 29 июля 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 051 300 (+1050) человек;

танков – 11 065 (+4);

боевых бронированных машин – 23 064 (+0);

артиллерийских систем – 30 865 (+39);

РСЗО – 1 451 (+1);

средств ПВО – 1 202 (+1);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48 585 (+192);

крылатых ракет – 3 548 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 56 687 (+91);

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери врага на 29 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, СБС уничтожили приоритетные цели в тылу противника. Так, было поражено ЗРК "Бук" российских оккупационных войск и еще один ЗРК – "Стрела-10". Кроме этого, было поражено еще две единицы бронетехники неустановленного типа.