Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки потери врага в личном составе составили 1080 солдат.

ВСУ также уничтожили немало вражеской техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери россиян по состоянию на 29 сентября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 109 590 (+1080) человек,

танков – 11 218 (+7);

боевых бронированных машин – 23 290 (+0);

артиллерийских систем – 33 284 (+53);

РСЗО – 1 504 (+1);

средств ПВО – 1 224 (+1);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 002 (+617);

крылатых ракет – 3 790 (+43);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 151 (+111);

специальной техники – 3 979 (+2).



Потери врага на 29 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в целом Силы обороны атаковали более 10 НПЗ в России, которые составляют половину мощности страны-агрессора по переработке нефти. Общие потери России оценивают в почти миллион баррелей в сутки, о чем в эфире 24 Канала рассказал аналитик по нацбезопасности США и внешней политики Марк Тот, заметив, что речь идет о 50 – 65 миллионов долларов ежедневно.

