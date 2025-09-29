Мінус понад 1000 окупантів, знищено кілька танків і десятки артсистем: втрати ворога 29 вересня
- За минулу добу втрати російських військових склали 1080 солдатів, а також знищено 7 танків і 53 артилерійські системи.
- Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати Росії включають близько 1 109 590 військових, 11 218 танків і 33 284 артилерійські системи та тисячі іншої техніки.
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. За минулу добу втрати ворога в особовому складі склали 1080 солдатів.
ЗСУ також знищили чимало ворожої техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Які втрати росіян станом на 29 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:
- Особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб,
- танків – 11 218 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 290 (+0);
- артилерійських систем – 33 284 (+53);
- РСЗВ – 1 504 (+1);
- засобів ППО – 1 224 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 002 (+617);
- крилатих ракет – 3 790 (+43);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 151 (+111);
- спеціальної техніки – 3 979 (+2).
Втрати ворога на 29 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, загалом Сили оборони атакували понад 10 НПЗ в Росії, які становлять половину потужності країни агресорки з перероблення нафти. Загальні втрати Росії оцінюють у майже мільйон барелів на добу, про що в ефірі 24 Каналу розповів аналітик з нацбезпеки США та зовнішньої політики Марк Тот, зауваживши, що йдеться про 50 – 65 мільйонів доларів щодня.
Втрати ворога: останні новини
Декілька днів тому в Генштабі повідомили, що ССО 9 серпня вдарили по ангарах, які використовували росіяни з 448-ої ракетної бригади для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики на Курщині.
Результатом такої роботи стали: 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250, 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер", уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт та зруйновані склади та автомобільна техніка.
Також нещодавно на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по Запоріжжю, із застосуванням керованих авіабомб.
Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 45 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 454 безпілотних літальних апарати та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.