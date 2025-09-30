ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки потери врага составляют 970 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Есть хорошие результаты в нашей дальнобойности, – Зеленский Какие потери врага по состоянию на 30 сентября? С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют: Личного состава – около 1 110 560 (+970) человек,

танков – 11 222 (+4);

боевых бронированных машин – 23 291 (+1);

артиллерийских систем – 33 311 (+27);

РСЗО – 1 505 (+1);

средств ПВО – 1 224 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 303 (+301);

крылатых ракет – 3 790 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 241 (+90);

специальной техники – 3 979 (+0).

Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Потери россиян: последние новости В понедельник, 29 сентября, в СБС сообщили, что уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка. "Поймали" вражескую цель операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники". К слову, стоимость одного такого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов США.

Вечером того же дня стало известно, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" поразили 2 дорогостоящие РСЗО россиян – ТОС-1А "Солнцепек" – на Купянском направлении.

К слову, потери российских захватчиков за 28 сентября составили 1080 человек. Также ВСУ обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.