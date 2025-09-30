Укр Рус
24 Канал Новости Украины Почти еще тысяча захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 сентября
30 сентября, 07:33
3

Почти еще тысяча захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 сентября

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • За минувшие сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов и немало техники, включая 4 танка, 27 артсистем и почти сотню автомобильной техники.
  • Всего с начала вторжения Россия потеряла примерно 1 110 560 человек, 11 222 танка и 23 291 боевую бронированную машину.

ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки потери врага составляют 970 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери врага по состоянию на 30 сентября?

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 110 560 (+970) человек,
  • танков – 11 222 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 291 (+1);
  • артиллерийских систем – 33 311 (+27);
  • РСЗО – 1 505 (+1);
  • средств ПВО – 1 224 (+0);
  • самолетов – 427 (+0);
  • вертолетов – 346 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 303 (+301);
  • крылатых ракет – 3 790 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 241 (+90);
  • специальной техники – 3 979 (+0).


Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери россиян: последние новости

  • В понедельник, 29 сентября, в СБС сообщили, что уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка. "Поймали" вражескую цель операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники". К слову, стоимость одного такого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов США.

  • Вечером того же дня стало известно, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" поразили 2 дорогостоящие РСЗО россиян – ТОС-1А "Солнцепек" – на Купянском направлении.

  • К слову, потери российских захватчиков за 28 сентября составили 1080 человек. Также ВСУ обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.