Почти еще тысяча захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 30 сентября
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 970 оккупантов и немало техники, включая 4 танка, 27 артсистем и почти сотню автомобильной техники.
- Всего с начала вторжения Россия потеряла примерно 1 110 560 человек, 11 222 танка и 23 291 боевую бронированную машину.
ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки потери врага составляют 970 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц разного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 30 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 110 560 (+970) человек,
- танков – 11 222 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 291 (+1);
- артиллерийских систем – 33 311 (+27);
- РСЗО – 1 505 (+1);
- средств ПВО – 1 224 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65 303 (+301);
- крылатых ракет – 3 790 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 241 (+90);
- специальной техники – 3 979 (+0).
Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В понедельник, 29 сентября, в СБС сообщили, что уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка. "Поймали" вражескую цель операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники". К слову, стоимость одного такого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов США.
Вечером того же дня стало известно, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" поразили 2 дорогостоящие РСЗО россиян – ТОС-1А "Солнцепек" – на Купянском направлении.
К слову, потери российских захватчиков за 28 сентября составили 1080 человек. Также ВСУ обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.