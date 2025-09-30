ЗСУ хоробро дають відсіч армії Росії, завдаючи їй чималих втрат як в особовому складі, так і в техніці. Лише за минулу добу втрати ворога складають 970 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення військо противника втратило значну кількість одиниць різного роду техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Є хороші результати в нашої далекобійності, – Зеленський Які втрати ворога станом на 30 вересня? Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:

Втрати ворога на 30 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини В понеділок, 29 вересня, в СБС повідомили, що знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона в районі населеного пункту Котлярівка. "Вполювали" ворожу ціль оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки". До слова, вартість одного такого гелікоптера становить щонайменше 6 мільйонів доларів США.

Ввечері того ж дня стало відомо, що екіпажі 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" уразили 2 дороговартісні РСЗВ росіян – ТОС-1А "Солнцепьок" – на Куп'янському напрямку.

До слова, втрати російських загарбників за 28 вересня склали 1080 осіб. Також ЗСУ знешкодили 7 танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів.