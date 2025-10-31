В целом войска России уменьшились уже на 1 141 830 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 31 октября?

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают примерно:

личного состава – около 1 141 830 (+970) человек;

танков – 11 310 (+5);

боевых бронированных машин – 23 519 (+5);

артиллерийских систем – 34 128 (+39);

РСЗО – 1 533 (+2);

средств ПВО – 1 233 (+1);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 76 355 (+648);

крылатых ракет – 3 917 (+37);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 66 111 (+118);

специальной техники – 3 986 (+0).

Потери врага на 31 октября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости