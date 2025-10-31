Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 141 830 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 31 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають приблизно:
- особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;
- танків – 11 310 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
- артилерійських систем – 34 128 (+39);
- РСЗВ – 1 533 (+2);
- засобів ППО – 1 233 (+1);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);
- крилатих ракет – 3 917 (+37);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);
- спеціальної техніки – 3 986 (+0).
Втрати ворога на 31 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
За минулу добу, 30 жовтня, росіяни втратили 960 військових,
29 жовтня ЗСУ вразили два нафтопереробні заводи в Ульяновській області та республіці Марій Ел, а також газопереробний завод у Будьонновську.
Того ж дня ударні безпілотники СБУ поцілили у ЗРК "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС в окупованому Криму.