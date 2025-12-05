В целом армия России уменьшились уже на 1 178 610 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 178 610 (+1240) человек;
  • танков – 11 396 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 686 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 843 (+34);
  • РСЗВ – 1 558 (+2);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 431 (+1);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 907 (+94);
  • специальной техники – 4 014 (+2).

Потери России на 5 декабря / Инфографика Генштаба

Другие потери России