В целом армия России уменьшились уже на 1 178 610 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также Украинские военные уничтожили оккупантов в Донецкой области: среди ликвидированных – африканец "Малик"
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 178 610 (+1240) человек;
- танков – 11 396 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 686 (+1);
- артиллерийских систем – 34 843 (+34);
- РСЗВ – 1 558 (+2);
- средств ПВО – 1 253 (+0);
- самолетов – 431 (+1);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424);
- крылатых ракет – 4 024 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 68 907 (+94);
- специальной техники – 4 014 (+2).
Потери России на 5 декабря / Инфографика Генштаба
Другие потери России
В ночь на 4 декабря Украина атаковала завод "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае России, вспыхнул пожар. Там изготавливают компоненты для взрывчатых веществ.
Военные разведчики атаковали аэродром "Кача" в оккупированном Крыму. Удалось уничтожить истребитель МиГ-29.
А на оккупированной Луганщине и Донетчине в ночь на 1 декабря ССО успешно нанесли удар беспилотниками по складам боеприпасов и сосредоточению личного состава.