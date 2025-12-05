ВСУ уничтожили 1 самолет и 1240 оккупантов: потери России по состоянию на 5 декабря

В целом армия России уменьшились уже на 1 178 610 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 178 610 (+1240) человек;

танков – 11 396 (+0);

боевых бронированных машин – 23 686 (+1);

артиллерийских систем – 34 843 (+34);

РСЗВ – 1 558 (+2);

средств ПВО – 1 253 (+0);

самолетов – 431 (+1);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 900 (+424);

крылатых ракет – 4 024 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 68 907 (+94);

специальной техники – 4 014 (+2).

Потери России на 5 декабря / Инфографика Генштаба

Другие потери России