ЗСУ знищили 1 літак і 1240 окупантів: втрати Росії станом на 5 грудня

Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 178 610 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Українські військові знищили окупантів на Донеччині: серед ліквідованих – африканець "Малік"
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 178 610 (+1240) осіб;
- танків – 11 396 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 686 (+1);
- артилерійських систем – 34 843 (+34);
- РСЗВ – 1 558 (+2);
- засобів ППО – 1 253 (+0);
- літаків – 431 (+1);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424);
- крилатих ракет – 4 024 (+0);
- кораблів / катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 907 (+94);
- спеціальної техніки – 4 014 (+2).
Втрати Росії на 5 грудня / Інфографіка Генштабу
Інші втрати Росії
У ніч на 4 грудня Україна атакувала завод "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії, спалахнула пожежа. Там виготовляють компоненти для вибухових речовин.
Воєнні розвідники атакували аеродром "Кача" в окупованому Криму. Вдалося знищити винищувач МіГ-29.
А на окупованій Луганщині та Донеччині у ніч на 1 грудня ССО успішно поцілили безпілотниками по складах боєприпасів і зосередженню особового складу.