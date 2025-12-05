Загалом армія Росії зменшилися уже на 1 178 610 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 178 610 (+1240) осіб;
  • танків – 11 396 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 686 (+1);
  • артилерійських систем – 34 843 (+34);
  • РСЗВ – 1 558 (+2);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 431 (+1);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 900 (+424);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів / катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 907 (+94);
  • спеціальної техніки – 4 014 (+2).

Втрати Росії на 5 грудня / Інфографіка Генштабу

Інші втрати Росії