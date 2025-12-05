У ніч на 4 грудня Україна атакувала завод "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї Росії, спалахнула пожежа. Там виготовляють компоненти для вибухових речовин.

А на окупованій Луганщині та Донеччині у ніч на 1 грудня ССО успішно поцілили безпілотниками по складах боєприпасів і зосередженню особового складу.