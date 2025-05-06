Общие потери России в войне против Украины составляют около 959 500 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 6 мая
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 959 500 (+1430);
- танков – 10 766 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 416 (+5);
- артиллерийских систем – 27 431 (+61);
- РСЗО – 1378 (+1);
- средств ПВО – 1 155 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 142 (+145);
- крылатых ракет – 3 196 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 47 353 (+103);
- специальной техники – 3 873 (+3).