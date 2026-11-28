Генеральный штаб сообщил о новых потерях России / Getty Images

За сутки российская армия потеряла в Украине еще почти 3 тысячи военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и другого вооружения противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Adv популярные видео Какие потери понесла Россия? Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 ноября 2026 года составляют: Личный состав: 1 650 986 (+2 825) человек

Танки: 12 517 (+3)

Боевые бронированные машины: 26 038 (+35)

Артиллерийские системы: 52 900 (+42)

РСЗО: 2 312 (+6)

Средства ПВО: 1 782 (+10)

Самолеты: 456

Вертолеты: 356

Наземные робототехнические комплексы: 3 253 (+10)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 623 676 (+1 359)

Крылатые ракеты: 5 278

Корабли и катера: 36

Подводные лодки: 2

Автомобильная техника и автоцистерны: 181 327 (+575)

Специальная техника: 4 958 (+7) Потери России в войне / Генштаб Напомним, что 26 ноября и в ночь на 27 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по системам противовоздушной обороны, пунктам управления и военной логистике российских оккупантов. В частности, в Запорожской области поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

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