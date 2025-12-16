Укр Рус
16 декабря, 13:43
Зеленский ответил, сколько военных убитыми Россия теряет на фронте ежемесячно

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Россия теряет около 30 тысяч солдат убитыми ежемесячно на фронте в Украине.
  • Зеленский отметил, что российские штурмы всегда очень кровавые, но Путин не считает своих убитых солдат, только потери в деньгах.

Россия имеет огромные потери на фронте в Украине. Кремль, в свою очередь, не считается с количеством погибших солдат, а только переживает за потерянные средства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Нидерландов.

Что Зеленский рассказал о ежемесячных потерях России в Украине?

Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин не верит в людей, а верит только во власть и в деньги.

Он (Владимир Путин – 24 Канал) тратит около 30 тысяч солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян. Другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти, 
– отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что российские штурмы в Украине всегда "безумно кровавые", но Путину безразлично на это.

"Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют", – сказал глава государства.

Также Зеленский, говоря о Путине, подчеркнул, что мир имеет дело с "хроническим преступником".

Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда же мы отвечаем – они кричат так, будто только им разрешено наносить удары, 
– подчеркнул президент Украины.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелом Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 грн и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Какие потери у России были в Украине за последнее время?

  • Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 16 декабря сообщил, что украинские защитники за последние сутки ликвидировали 1 150 российских солдат. Таким образом с февраля 2022 года общая цифра потерь оккупантов в Украине составляет 1 190 620 человек.

  • Партизаны из движения "Атеш" писали, что Генштаб России испытывает давление из-за неудач во взятии Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации. Поэтому российское военное командование отправляет в штурмы большие волны солдат, несмотря на значительные потери.

  • Кроме того, 7 корпус ДШВ ВСУ показал видео, как уничтожает колонну оккупантов на квадроциклах вблизи Гришино на Покровском направлении. Часть российской пехоты пыталась спрятаться в поле и лесополосе, но их также ликвидировали Силы обороны.