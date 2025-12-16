Зеленський відповів, скільки військових убитими Росія втрачає на фронті щомісяця

Росія має шалені втрати на фронті в Україні. Кремль, своєю чергою, не рахується з кількістю загиблих солдатів, а лише переживає за втрачені кошти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час виступу у парламенті Нідерландів.

Цікаво Причетний до ударів "Калібрами" по Україні: стало відомо про ліквідацію капітана Росії Половкова

Що Зеленський розповів про щомісячні втрати Росії в Україні?

Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін не вірить у людей, а вірить лише у владу і в гроші.

Він (Володимир Путін – 24 Канал) витрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць – 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті,

– зазначив український лідер.

Він підкреслив, що російські штурми в Україні завжди "божевільно криваві", але Путіну байдуже на це.

"Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають", – сказав глава держави.

Також Зеленський, говорячи про Путіна, підкреслив, що світ має справу з "хронічним злочинцем".

Росія б'є по нашій інфраструктурі й звинувачує в цьому нас. Коли ж ми відповідаємо – вони кричать так, ніби лише їм дозволено завдавати ударів,

– наголосив президент України.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.

Які втрати у Росії були в Україні за останній час?