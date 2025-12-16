Зеленський відповів, скільки військових убитими Росія втрачає на фронті щомісяця
- Володимир Зеленський заявив, що Росія втрачає близько 30 тисяч солдатів убитими щомісяця на фронті в Україні.
- Зеленський зазначив, що російські штурми завжди дуже криваві, але Путін не рахує своїх убитих солдатів, лише втрати в грошах.
Росія має шалені втрати на фронті в Україні. Кремль, своєю чергою, не рахується з кількістю загиблих солдатів, а лише переживає за втрачені кошти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час виступу у парламенті Нідерландів.
Цікаво Причетний до ударів "Калібрами" по Україні: стало відомо про ліквідацію капітана Росії Половкова
Що Зеленський розповів про щомісячні втрати Росії в Україні?
Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін не вірить у людей, а вірить лише у владу і в гроші.
Він (Володимир Путін – 24 Канал) витрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених. 30 тисяч щомісяця вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Інший місяць – 31 тисяча. У нас є відео з дронів, що підтверджують ці смерті,
– зазначив український лідер.
Він підкреслив, що російські штурми в Україні завжди "божевільно криваві", але Путіну байдуже на це.
"Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожен євро, який вони втрачають", – сказав глава держави.
Також Зеленський, говорячи про Путіна, підкреслив, що світ має справу з "хронічним злочинцем".
Росія б'є по нашій інфраструктурі й звинувачує в цьому нас. Коли ж ми відповідаємо – вони кричать так, ніби лише їм дозволено завдавати ударів,
– наголосив президент України.
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади. Підрозділи бригади ведуть бойові дії на важкому Покровському і Сумському напрямках. Хлопцям дуже потрібні надійні автівки. Ми пообіцяли допомогти. Серед усіх, хто задонатить 200 грн і більше, розіграємо новий iPhone 16 256GB.
Які втрати у Росії були в Україні за останній час?
Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 16 грудня повідомив, що українські захисники за останню добу ліквідували 1 150 російських солдатів. Таким чином від лютого 2022 року загальна цифра втрат окупантів в Україні становить 1 190 620 осіб.
Партизани з руху "Атеш" писали, що Генштаб Росії зазнає тиску через невдачі у взятті Куп'янська та Покровсько-Мирноградської агломерації. Через це російське військове командування відправляє у штурми великі хвилі солдатів, попри значні втрати.
Окрім того, 7 корпус ДШВ ЗСУ показав відео, як знищує колону окупантів на квадроциклах поблизу Гришиного на Покровському напрямку. Частина російської піхоти намагалася сховатися у полі та лісосмузі, але їх також ліквідували Сили оборони.