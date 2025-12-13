Более 1000 ликвидированных, уничтожено много техники: потери врага на 13 декабря

Российская армия продолжает нести огромные потери в войне против Украины. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще 1300 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. К теме Самолет-рекордсмен: авиаэксперт объяснил последствия для России от потери Ан-22 Какие потери у врага по состоянию на 13 декабря 2025 года? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;

танков – 11 409 (+3);

боевых бронированных машин – 23 713 (+9);

артиллерийских систем – 35 032 (+24);

РСЗО – 1 567 (+1);

средств ПВО – 1 258 (+2);

самолетов – 432 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283);

крылатых ракет – 4 060 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 69 717 (+103);

специальной техники – 4 026 (+2).

Потери врага на 13 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ Что происходит на фронте? Бойцы НГУ "Хартия" сообщали, что в центре Купянска сейчас заблокировано более 200 российских военных. Силы обороны заблокировали логистику, поэтому враг остался без подкрепления, ресурсов и возможности ротации.

Также украинские подразделения недавно выбили колонну врага под Покровском. В общем оккупанты уже ввели на фронт свои резервы. Вполне вероятно, что совсем скоро оккупанты возьмут оперативную паузу на фронте.

К слову, за прошедшие сутки российская армия потеряла на войне также наши силы уничтожили 2 танка, 6 ББМ, 16 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 1 самолет и прочее.