Понад 1000 ліквідованих, знищено багато техніки: втрати ворога на 13 грудня

Бійці НГУ "Хартія" повідомляли, що у центрі Куп'янська наразі заблоковано понад 200 російських військових. Сили оборони заблокували логістику, тож ворог залишився без підкріплення, ресурсів і можливості ротації.

Також українські підрозділи нещодавно вибили колону ворога під Покровськом. Загалом окупанти вже ввели на фронт свої резерви. Цілком ймовірно, що зовсім скоро окупанти візьмуть оперативну паузу на фронті.