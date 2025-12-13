Укр Рус
Понад 1000 ліквідованих, знищено багато техніки: втрати ворога на 13 грудня
13 грудня, 06:54
4

Понад 1000 ліквідованих, знищено багато техніки: втрати ворога на 13 грудня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • За останню добу українські захисники ліквідували 1300 російських окупантів.
  • Загальні втрати ворога станом на 13 грудня сягнули близько 1187780 осіб.

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За останню добу наші захисники ліквідували ще 1300 окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у ворога станом на 13 грудня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
  • танків – 11 409 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 713 (+9);
  • артилерійських систем – 35 032 (+24);
  • РСЗВ – 1 567 (+1);
  • засобів ППО – 1 258 (+2);
  • літаків – 432 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283);
  • крилатих ракет – 4 060 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 717 (+103;
  • спеціальної техніки – 4 026 (+2).


Втрати ворога на 13 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відбувається на фронті?

  • Бійці НГУ "Хартія" повідомляли, що у центрі Куп'янська наразі заблоковано понад 200 російських військових. Сили оборони заблокували логістику, тож ворог залишився без підкріплення, ресурсів і можливості ротації.

  • Також українські підрозділи нещодавно вибили колону ворога під Покровськом. Загалом окупанти вже ввели на фронт свої резерви. Цілком ймовірно, що зовсім скоро окупанти візьмуть оперативну паузу на фронті.

  • До слова, минулої доби російська армія втратила на війні в Україні 1 400 солдатів.Також наші сили знищили 2 танки, 6 ББМ, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО, 1 літак та інше.