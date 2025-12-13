Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми Літак-рекордсмен: авіаексперт пояснив наслідки для Росії від втрати Ан-22
Які втрати у ворога станом на 13 грудня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
- танків – 11 409 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 713 (+9);
- артилерійських систем – 35 032 (+24);
- РСЗВ – 1 567 (+1);
- засобів ППО – 1 258 (+2);
- літаків – 432 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283);
- крилатих ракет – 4 060 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 717 (+103;
- спеціальної техніки – 4 026 (+2).
Втрати ворога на 13 грудня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ