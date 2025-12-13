Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какие потери у врага по состоянию на 13 декабря 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;
  • танков – 11 409 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 713 (+9);
  • артиллерийских систем – 35 032 (+24);
  • РСЗО – 1 567 (+1);
  • средств ПВО – 1 258 (+2);
  • самолетов – 432 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283);
  • крылатых ракет – 4 060 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 69 717 (+103);
  • специальной техники – 4 026 (+2).


Потери врага на 13 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Что происходит на фронте?

  • Бойцы НГУ "Хартия" сообщали, что в центре Купянска сейчас заблокировано более 200 российских военных. Силы обороны заблокировали логистику, поэтому враг остался без подкрепления, ресурсов и возможности ротации.
  • Также украинские подразделения недавно выбили колонну врага под Покровском. В общем оккупанты уже ввели на фронт свои резервы. Вполне вероятно, что совсем скоро оккупанты возьмут оперативную паузу на фронте.
  • К слову, за прошедшие сутки российская армия потеряла на войне также наши силы уничтожили 2 танка, 6 ББМ, 16 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 1 самолет и прочее.