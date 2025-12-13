Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери у врага по состоянию на 13 декабря 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;
- танков – 11 409 (+3);
- боевых бронированных машин – 23 713 (+9);
- артиллерийских систем – 35 032 (+24);
- РСЗО – 1 567 (+1);
- средств ПВО – 1 258 (+2);
- самолетов – 432 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283);
- крылатых ракет – 4 060 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 69 717 (+103);
- специальной техники – 4 026 (+2).
Потери врага на 13 декабря 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ